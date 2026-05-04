TMW Volata Champions, calendari a confronto: Napoli, quasi fatta. Bagarre per gli altri 2 posti

Corsa Champions League alle battute conclusive: il Napoli pareggia a Como e si avvicina sempre più alla qualificazione. Milan e Juventus si complicano incredibilmente la vita, la Roma torna prepotentemente in corsa mentre l'Atalanta è aritmeticamente fuori. Questi i calendari a confronto delle squadre impegnate nella corsa Champions, Europa League e Conference:

2. NAPOLI 70 punti

36ª giornata, Napoli - Bologna

37ª giornata, Pisa - Napoli

38ª giornata, Napoli - Udinese

3. MILAN 67 punti

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari

4. JUVENTUS 65

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Torino - Juventus

6. ROMA 64

36ª giornata, Parma - Roma

37ª giornata, Roma - Lazio

38ª giornata, Hellas Verona - Roma

5. COMO 62

36ª giornata, Hellas Verona - Como

37ª giornata, Como - Parma

38ª giornata, Cremonese - Como