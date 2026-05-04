Volata Champions, calendari a confronto: Napoli, quasi fatta. Bagarre per gli altri 2 posti
Corsa Champions League alle battute conclusive: il Napoli pareggia a Como e si avvicina sempre più alla qualificazione. Milan e Juventus si complicano incredibilmente la vita, la Roma torna prepotentemente in corsa mentre l'Atalanta è aritmeticamente fuori. Questi i calendari a confronto delle squadre impegnate nella corsa Champions, Europa League e Conference:
2. NAPOLI 70 punti
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
3. MILAN 67 punti
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
4. JUVENTUS 65
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
6. ROMA 64
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
5. COMO 62
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como