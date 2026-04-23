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Votati i migliori centrocampisti: Ancelotti, Gullit e Kaká entrano nell'Hall of Fame del Milan

Votati i migliori centrocampisti: Ancelotti, Gullit e Kaká entrano nell'Hall of Fame del MilanTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:27Serie A
Alessio Del Lungo

Da oggi nell'Hall of Fame del Milan ci sono anche Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Ricardo Kaka. Di seguito il comunicato del club rossonero sul proprio sito: "Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Ricardo Kaká entrano ufficialmente a far parte della Hall of Fame presented by Emirates come migliori centrocampisti nella storia di AC Milan.

Un riconoscimento prestigioso, assegnato dai tifosi milanisti di tutto il mondo a valle di un processo di votazione che ha premiato la loro capacità di incarnare la passione e i valori propri del Club, nonché i successi ottenuti nel corso della loro carriera in rossonero. Con questa maglia Gullit e Kaká hanno incantato generazioni di appassionati e vinto i Palloni d'Oro 1987 e 2007, e Ancelotti - prima di affermarsi in panchina - è stato leader tecnico in campo sotto la guida di Sacchi.

I loro nomi entreranno nella Hall of Fame al fianco del Membro Onorario Franco Baresi e dei Membri Eletti Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten, vincitori della categoria attaccanti, andando a comporre la "Classe del 2026". Nei prossimi anni, all'elenco si aggiungeranno anche i portieri e i difensori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del Club.

Le premiazioni inizieranno a partire da domenica 26 aprile, in occasione della sfida a San Siro tra Milan e Juventus. Nell'immediato prepartita, davanti al pubblico rossonero presente sugli spalti, sarà Ruud Gullit il primo centrocampista a ricevere il trofeo realizzato da Tiffany & Co., Official Trophy Maker della Hall of Fame. Un simbolo di eccellenza ed eleganza senza tempo, in grado di rispecchiare pienamente la caratura dei nomi incisi su di esso. Prossimamente, il riconoscimento sarà consegnato anche alle altre due Legend.

Lanciata nel contesto delle celebrazioni per il 125° Anniversario del Club, la Hall of Fame presented by Emirates vuole onorare la legacy ultracentenaria di AC Milan e ispirare allo stesso tempo le future generazioni di tifosi rossoneri a continuare a scrivere nuove pagine della sua storia".

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