Vucinic esalta Spalletti: "Tutta Italia sa che fenomeno è. Lo ha dimostrato alla Juve"

Mirko Vucinic è intervenuto all'Università del Salento ed è stata l'occasione per parlare del "suo" Lecce. L'attuale ct del Montenegro è stato portato in Italia proprio dal club salentino, dove è rimasto 6 stagioni segnando 37 reti in 118 partite. E nel weekend sfiderà la Juventus, altra squadra in cui Vucinic ha brillato:

"Battere la Juve non è semplice, ma l'importante è che i ragazzi diano il 100%. Non so se basterà, perché dall'altra parte c'è una grandissima squadra e anche alla Juve servono punti per andare in Champions League".

Su Luciano Spalletti, suo tecnico ai tempi della Roma:



"Tutta Italia sa che fenomeno è. Lo ha dimostrato andando alla Juve: quando la squadra non girava molto, lui è venuto e ha iniziato a realizzare quello che voleva lui. Un calcio molto bello, il suo. E quello che conta è che siano arrivati tanti punti grazie a lui".