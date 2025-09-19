Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Vucinic nuovo ct del Montenegro: "Ho imparato dall'Italia". La Juventus si complimenta

Vucinic nuovo ct del Montenegro: "Ho imparato dall'Italia". La Juventus si complimentaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
ieri alle 21:15Serie A
di Daniele Najjar

"Congratulazioni all'ex bianconero Mirko Vucinic per la nomina a C.T. del Montenegro!": così la Juventus dai propri canali ufficiali ha mandato un messaggio all'ex attaccante, che in passato ha giocato in Italia oltre che con i bianconeri anche con Roma e Lecce.

Esonerato l'ex ct Robert Prosinecki, la Federazione montenegrina ha presentato in conferenza stampa la nuova guida della squadra. "È un grande onore e un grande piacere per me ricoprire questo ruolo" - ha detto Vucinic. "Era un mio grande desiderio essere l'allenatore della nazionale. Fin dal primo giorno in cui sono entrato in federazione, ho sempre amato partecipare alle riunioni. Faccio parte dello staff tecnico da quattro anni e quando il presidente Dejan Savićević mi ha invitato, non ho esitato".

Poi ha aggiunto: "Ho promesso che avrei fatto del mio meglio e che avremmo cercato di migliorare i risultati, che ultimamente non sono stati dei migliori. Chiederò ai giocatori di lottare e "morire" per la maglia montenegrina in ogni momento".

La prima sfida con è la trasferta di ottobre contro le Isole Faroe, nelle qualificazioni ai Mondiali: "Avremo solo tre o quattro giorni per prepararci, il che non è sufficiente per raggiungere subito il mio obiettivo. La mia visione del gioco è che dovremmo tenere palla, ovviamente dovremmo giocare in modo offensivo, ma non possiamo attaccare per tutti i 90 minuti. Dobbiamo anche sapere come difendere e come e dove posizionarci in determinati momenti della partita. Ho trascorso gran parte della mia carriera e della mia vita in Italia, dove si lavora molto sulla tattica. In Italia sanno esattamente cosa deve fare ogni giocatore in un determinato momento, cercherò di trasmetterlo. Credo che saremo disciplinati tatticamente. Cercheremo sempre di vincere, indipendentemente da chi sia l'avversario. L'obiettivo è anche quello di ringiovanire la squadra perché abbiamo calciatori di talento, ma questo non significa che cambieremo 20 giocatori contemporaneamente. Lavoreremo gradualmente, ci vorrà del tempo perché io e la squadra ci conosciamo il più possibile. Non dobbiamo "bruciare" subito i giovani giocatori".

Articoli correlati
Mirko Vucinic sarà il nuovo commissario tecnico del Montenegro: domani l'annuncio... Mirko Vucinic sarà il nuovo commissario tecnico del Montenegro: domani l'annuncio
1 maggio 2005, c'è Zemanlandia: il Lecce cala il pokerissimo sulla Lazio, due triplette... 1 maggio 2005, c'è Zemanlandia: il Lecce cala il pokerissimo sulla Lazio, due triplette
Vucinic: "Complicato descrivere la maniera in cui si percepisce il calore dei tifosi... Vucinic: "Complicato descrivere la maniera in cui si percepisce il calore dei tifosi della Juve"
Altre notizie Serie A
Napoli, voltare subito pagina: Conte riflette su rotazioni (e modulo) con il Pisa... Napoli, voltare subito pagina: Conte riflette su rotazioni (e modulo) con il Pisa
Per la Fiorentina è ora di vincere: Pioli lancia la sfida al Como e risponde alle... Per la Fiorentina è ora di vincere: Pioli lancia la sfida al Como e risponde alle critiche
L'ennesima intuizione di Sogliano. Giovane, il Verona è il trampolino perfetto L'ennesima intuizione di Sogliano. Giovane, il Verona è il trampolino perfetto
Juventus, il primo posto è un lascito di Manna. Direttore sportivo del Napoli Juventus, il primo posto è un lascito di Manna. Direttore sportivo del Napoli
Roma, e se fosse (di nuovo) Pellegrini la mossa a sorpresa per il derby? Roma, e se fosse (di nuovo) Pellegrini la mossa a sorpresa per il derby?
Altro che la difesa, il modulo o Gimenez. Allegri ha già capito il grande difetto... Altro che la difesa, il modulo o Gimenez. Allegri ha già capito il grande difetto del suo Milan
Esiste una Juventus con e una senza Bremer. I dati sono incredibili Esiste una Juventus con e una senza Bremer. I dati sono incredibili
Inter-Sassuolo, Lautaro ancora in dubbio. Pronto Pio Esposito Inter-Sassuolo, Lautaro ancora in dubbio. Pronto Pio Esposito
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus occhi su Bernardo Silva, Milinkovic-Savic e Loftus-Cheek. Milan, se sarà addio con Maignan due le ipotesi: Caprile e Suzuki. Vicino il rinnovo di Saelemaekers. Napoli, piace Damar dell’Hoffenheim
Le più lette
1 Juventus occhi su Bernardo Silva, Milinkovic-Savic e Loftus-Cheek. Milan, se sarà addio con Maignan due le ipotesi: Caprile e Suzuki. Vicino il rinnovo di Saelemaekers. Napoli, piace Damar dell’Hoffenheim
2 Il Cagliari batte il Lecce nel segno di Belotti. Pisacane se lo gode: "Mi ha convinto con l'energia"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 settembre
4 Pedro e lo Scudetto tolto all'Inter: "Pure Spinazzola e Juan Jesus mi hanno ringraziato"
5 Gioia Belotti: aggancia Lautaro e Mazzola per gol in A, ora punta Balbo e Icardi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Pedro titolare nel derby?
Immagine top news n.1 Belotti rimonta il Lecce e lancia il Cagliari: doppietta del Gallo, i sardi vincono 2-1 in Puglia
Immagine top news n.2 Acerbi: "Nessuno potrà togliermi l'orgoglio di aver fatto 2 finali di Champions in 3 anni"
Immagine top news n.3 Speciale Adzic, l'intermediario: "Manna a casa sua il 23 dicembre per convincerlo"
Immagine top news n.4 Juventus, Tudor attacca: "Ho visto tanta scorrettezza nei giudizi su Kelly"
Immagine top news n.5 Milan, Allegri fa il punto: "Leao spero ci sia con il Napoli, Maignan torna con il Lecce"
Immagine top news n.6 Gli incredibili numeri di Haaland dopo oltre 350 partite: con lui si parte sempre dall'1-0
Immagine top news n.7 Special anche negli esoneri. Mourinho ha guadagnato oltre 100 milioni solo coi licenziamenti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter
Immagine news podcast n.2 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
Immagine news podcast n.3 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
Immagine news podcast n.4 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri sulle squadre U23: "Senza molti si sarebbero persi. Ma servirebbe un campionato ad hoc"
Immagine news Serie C n.2 Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto"
Immagine news Serie C n.3 Maurizi: "Brescia e Vicenza non possono ambire a restare in C. L'Arezzo può vincere il girone"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, voltare subito pagina: Conte riflette su rotazioni (e modulo) con il Pisa
Immagine news Serie A n.2 Per la Fiorentina è ora di vincere: Pioli lancia la sfida al Como e risponde alle critiche
Immagine news Serie A n.3 L'ennesima intuizione di Sogliano. Giovane, il Verona è il trampolino perfetto
Immagine news Serie A n.4 Juventus, il primo posto è un lascito di Manna. Direttore sportivo del Napoli
Immagine news Serie A n.5 Roma, e se fosse (di nuovo) Pellegrini la mossa a sorpresa per il derby?
Immagine news Serie A n.6 Altro che la difesa, il modulo o Gimenez. Allegri ha già capito il grande difetto del suo Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Mantova-Modena: Possanzini per mantenere il trend positivo al Martelli
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Monza-Sampdoria: Bianco sfida Donati che rischia, caccia ai tre punti
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Spezia-Juve Stabia: D'Angelo e Abate si affrontano per i primi tre punti stagionali
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Venezia-Cesena: scontro al vertice in Laguna
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Reggiana-Catanzaro: granata opposti ai giallorossi, per provare a sognare
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Gomes festeggia le 100 presenze col gol: "Una festa così è stata un bel regalo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Banchieri sulle squadre U23: "Senza molti si sarebbero persi. Ma servirebbe un campionato ad hoc"
Immagine news Serie C n.2 Citrigno risponde a Guarascio: "Ci comunichi il valore che attribuisce al Cosenza"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati: al Rimini il derby, l'Arezzo cade con Guidonia. Ravenna rimonta e 1° posto
Immagine news Serie C n.4 La Cavese protesta per il divieto di trasferta: "Decisione che lede l'immagine della città"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, S. Rosso: "Grande unione fra squadra e tifosi. Per vincere serve l'aiuto di tutti"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, l'assalto a Bruzzaniti è solo rimandato: a gennaio riprenderanno le trattative
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Bavagnoli: "Un orgoglio essere di nuovo in Champions. Sfide difficili, ma esaltanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 UEFA Women’s Europa Cup, l'Inter sfiderà il Vllaznia al secondo turno
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Braghin sul sorteggio: "Nessuno è imbattibile, orgogliosi di essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, via al primo turno: apre Venezia-Napoli Women. Il programma
Immagine news Calcio femminile n.5 UEFA Women's Champions League 2025/26, la Roma pesca Barça, Chelsea e Real
Immagine news Calcio femminile n.6 UEFA Women's Champions League, le avversarie della Juve: ci sono Bayern e United
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…