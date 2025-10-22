Vucinic: "Tudor alla Juve sta facendo il suo. Adzic? Se non trova spazio vada a giocare"

Mirko Vucinic è stato nominato da poco ct del Montenegro, ma nel giorno di Real Madrid-Juventus non può sottrarsi dal commentare le vicende di casa bianconera: "Io vedo un discreto equilibrio tattico, Tudor sta facendo il suo. Ci ho parlato un paio di volte, nel gruppo c'è qualità, soprattutto di Adzic, che è montenegrino".

L'ex attaccante, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha spiegato di non aver dato consigli all'allenatore croato, ma sente di poterne dare al classe 2006: "Credo debba andare a giocare da qualche parte se non trova spazio, altrimenti non maturerà mai". Vucinic lo considera un ottimo giocatore, però non ha dubbi su cosa gli serve in questo momento.

Il 42enne ha giocato a Torino e sa benissimo che in quell'ambiente devi sempre lottare per vincere. Inoltre ha aggiunto che per lui il campionato è molto equilibrato, con Inter, Milan, Juventus e Napoli che si contenderanno lo Scudetto. Vucinic ha ribadito che per sfidare i Blancos al Bernabeu ci vuole personalità, perché si respira il peso dell'avversario e della storia. Un'impresa, sostiene, non è però preclusa alla Vecchia Signora. Quanto alla Roma, si augura lotti per entrare in Champions: "Bella squadra, ben allenata. Contro l'Inter ha perso giocando un bel calcio".