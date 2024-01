Ufficiale Walter Zenga torna in panchina. L'ex portiere allenerà Iniesta negli Emirati Arabi Uniti

Walter Zenga torna in panchina. Il tecnico italiano, 63 anni, è il nuovo allenatore dell'Emirates Club, squadra degli Emirati Arabi Uniti in cui giocano Andres Iniesta e Paco Alcacer. L'ex mister di Catania, Palermo, Sampdoria, Cagliari, Venezia e Crotone ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2025.

Queste le sue prime parole: "Prometto di dare tutto ciò che ho e di impiegare le mie energie, il mio team di lavoro e la mia esperienza nella Lega degli Emirati Arabi Uniti per aiutare la squadra a crescere e migliorare. Incontrerò i giocatori dopo aver visto alcune partite. Quello che conta è la loro risposta, voglio infondere i principi dello spirito di squadra e del gioco di squadra. Spero anche nel sostegno dei tifosi durante la prossima fase, che richiede l'unione di tutti".

Zenga ha cominciato la sua carriera di allenatore nel 1998, alla guida del New England Revolution. Successivamente ha lavorato in Romania (National, Steaua e Dinamo Bucarest), Serbia (Stella Rossa), Turchia (Gaziantespor), Arabia Saudita (Al Nassr) e Inghilterra (Wolverhampton). Ha già allenato Al-Ain, Al-Nasr, Al-Jazira e Al-Shaab negli Emirati Arabi. L'Emirates Club è attualmente ultimo in classifica, con 5 punti in 12 giornate e solo una vittoria conquistata.