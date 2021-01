Weah: "Sono un fan di Cristiano Ronaldo e della sua umiltà. Pirlo nato per allenare"

George Weah, storico ex attaccante del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Cristiano Ronaldo ma anche di Andrea Pirlo: "Il portoghese è la testimonianza più alta di come grazie al lavoro e alla passione si possano raggiungere obiettivi sulla carta impensabili. Sono un suo fan perché non ha perso l'umiltà e si è guadagnato tutto ciò che ha". E poi Pirlo: "Penso che i calciatori che oggi gestisce vedano in lui ci che era quando giocava: un talento capace di pensare e realizzare cose fuori dalla portata di altri. Io ho sempre pensato che questo fosse il suo mestiere".