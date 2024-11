George Weah: "Timothy non poteva dire no alla Juventus. Milan? Ne avevo parlato con Maldini..."

vedi letture

Milan-Juventus, per chi tifare? George Weah non ha dubbi: "Tiferò Juve". L'ex attaccante parla a Repubblica direttamente dal Ghana, dove si trova per una delle sue missioni di uomo politico: dopo essere stato per sei anni presidente della Liberia, adesso è senatore e leader di Cambiamento Democratico, partito di opposizione. "Fin da bambino sono tifoso bianconero: imitavo le punizioni di Platini, sognavo di giocare a Torino ma ai rossoneri non si poteva dire di no. Tiferò Juve. Perché è la mia squadra del cuore e perché ci gioca Timothy".

A proposito del giovane Weah, l'ex attaccante del Milan racconta: "Avevo parlato di Timo con Maldini, c’era la possibilità di farlo andare al Milan, ma non si è concretizzata. Quando mio figlio mi ha accennato della Juve, gli ho detto di non esitare neanche un momento. Ne abbiamo discusso con la mamma e il manager e tutti siamo stati d’accordo: non si poteva dire di no a un’opportunità che milioni di ragazzi sognano ma che soltanto in pochi hanno. Al di là del mio tifo, è la squadra giusta per lui".

Appuntamento per stasera a San Siro. "Vorrei che fosse una bella partita. Se vince la Juve sono contento, se vince il Milan non sono contento al cento per cento ma un po’ sì, perché il Milan ha fatto tantissimo per me".