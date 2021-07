Xhaka-Roma, deadline a Ferragosto. In caso di fumata nera, i giallorossi andranno su Delaney

La notizia della proposta di rinnovo dell’Arsenal per Xhaka ha colto di sorpresa Tiago Pinto. Il dg della Roma - sottolinea il Corriere dello Sport - è consapevole delle difficoltà e pur avendo trovato da prima dell’Europeo un accordo con il giocatore non può continuare ad aspettare a lungo perché la situazione si sblocchi. Xhaka ha chiesto all’Arsenal di essere ceduto, ma più di questo non può fare. La Roma è disposta ad aspettare fino a Ferragosto, ma dopo quella data dovrà cercare delle alternative per rinforzare il centrocampo. Una delle possibili soluzioni riguarda Thomas Delaney, centrocampista danese di 30 anni del Borussia Dortmund.