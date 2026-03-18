Youth League, Inter sconfitta dal Benfica ed eliminata. Il programma delle semifinali
TUTTO mercato WEB
L'Inter Primavera è fuori dalla Youth League. I baby nerazzurri hanno infatti perso 3-2 in casa contro il Benfica, dicendo così addio alla competizione, col biglietto per le semifinali strappato dalla squadra portoghese.
Parte forte il Benfica con la rete di Coletta dopo 26 minuti. Il raddoppio lusitano è firmato Freitas al 58', coi nerazzurri bravi ad accorciare dopo 3 minuti con Zouin. Al 77' la doccia fredda col 3-1 di Souza, con El Mahboubi a segno per il definitivo 2-3 finale che estromette l'Inter.
L'altra sfida del giorno vede il Real Madrid vincere 2-1 contro lo Sporting CP, con i Blancos che affronteranno il PSG in semifinale. Il Benfica, invece, si troverà di fronte il Club Brugge.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa d’Africa
Ora in radio
18:30Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Gasperini sulle spiegazioni di Open Var: "Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo..."
Lautaro: "Ho 3 anni di contratto con l'Inter e voglio rimanere al top. Ma prima o poi tornerò al Racing"
Serie A
Serie B
Serie C
Catania, il ds Pastore: "A gennaio preso il meglio che potevamo. Viali può lavorare su più soluzioni"
Pronostici
Calcio femminile