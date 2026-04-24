Un talento al giorno, Jesse Bisiwu: il Barcellona si mette in fila per il gioiello belga

Dopo la finale di Youth League, persa, Jesse Bisiwu sta facendo ancora parlare di sè in ottica mercato, dato che a cercarlo c'è il Barcellona: parliamo di un’ala moderna, che ama partire largo a sinistra ma tende a stringere verso il centro, dove diventa molto pericoloso nell’1 contro 1. La sua qualità principale è il dribbling, spesso associato a progressioni lunghe palla al piede, oltre a un buon controllo orientato e capacità di saltare l’uomo sia da fermo che in velocità. Club Brugge lo ha fatto crescere molto presto tra i professionisti, segno di una maturità tecnica superiore alla media.

Dal punto di vista tattico è un talento con tanti margini: tende a cercare spesso la giocata individuale e deve migliorare nella continuità e nelle scelte negli ultimi metri, ma ha già mostrato incisività anche a livello internazionale (Youth League e Belgio U17, dove è stato tra i migliori del torneo). Il fatto che il Barcelona lo stia monitorando non è casuale: il suo profilo ricorda quello degli esterni offensivi moderni richiesti dal Barça, capaci di ricevere la palla sull'esterno, creare superiorità e poi rifinire dentro il campo.

Nome: Jesse Eugen Bisiwu

Data di nascita: 22 gennaio 2008

Nazionalità: belga

Ruolo: ala sinistra

Squadra: Club Brugge

Assomiglia a: Jeremy Doku

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