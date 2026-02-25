Youth League, sarà il Benfica l'avversario dell'Inter nei quarti. Avanti anche Real e PSG
TUTTO mercato WEB
Poche sorprese nelle sfide degli ottavi di finale di Youth League disputate oggi. Dopo i successi di Inter e Sporting, passano il turno anche PSG, Benfica, Real Madrid, Bruges, Villarreal e Atletico Madrid. Saranno le Aquile di Lisbona ad affrontare i nerazzurri nei quarti di finale della massima competizione giovanile europea.
Ottavi di finale
Inter - Real Betis 5-3
Eintracht Francoforte - Sporting 0-1
PSG - HJK 6-1
Atletico Madrid - Maccabi Haifa 1-1 (6-4 d.c.r.)
Benfica - AZ Alkmaar 6-2
Real Madrid - Chelsea 1-0
Zilina - Club Brugge 0-1
Villarreal - Legia Varsavia 2-1
Quarti di finale
Inter - Benfica
Club Brugge - Atletico Madrid
Real Madrid - Sporting
Villarreal - PSG
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Ora in radio
18:30Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile