Zanetti e la foto con Conte e Oriali: "Noi sappiamo quanto è dura arrivare a questo trofeo"

In casa Inter, in attesa dell'incontro chiarificatore fra Antonio Conte e Steven Zhang, continuano i festeggiamenti per il 19° scudetto della storia nerazzurra. "Noi sappiamo quanto è stato difficile arrivare ad avere questo trofeo in mano!!", ha scritto su Instagram il vicepresidente Javier Zanetti in una foto dell'argentino al fianco di Conte e Oriali col trofeo in mano.