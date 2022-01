Zanetti su Lautaro: "Felice del suo momento. Avevamo una visione in prospettiva"

Interpellato dal portale argentino Pagina 12, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti si è soffermato sul momento di forma di Lautaro Martinez: "Sono molto contento del momento che sta vivendo Lautaro - ha assicurato - perché quando lo abbiamo acquistato avevamo una visione che non era focalizzata sull'immediato, ma su ciò che avrebbe potuto ottenere nei prossimi tre o quattro anni. Sono felice per quello che sta facendo in Nazionale".