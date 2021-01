Zaniolo positivo, ma non era nel gruppo squadra. La Roma non dovrà entrare in bolla

Nessuna preoccupazione in casa Roma per la positività di Nicolò Zaniolo. Il calciatore classe '99 l'ha lui stesso annunciato oggi su 'Instagram', ma Zaniolo a Trigoria non era in contatto col resto dei compagni e non faceva parte del gruppo squadra in quanto ai box perché sta recuperando dall'infortunio.

Da Trigoria non filtra quindi preoccupazione: non sarà necessario applicare il protocollo ASL che obbliga dopo casi di positività al Covid-19 il resto dei compagni al tragitto casa-lavoro-casa.