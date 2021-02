Zaniolo scalpita, Fonseca: "Mi piace questa voglia, ma rientrerà solo al momento opportuno"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Benevento, mister Paulo Fonseca ha commentato così la voglia di Nicolò Zaniolo di bruciare le tappe per rientrare in campo dopo i due gravi infortuni al ginocchio: "Mi piace questa voglia di Zaniolo di rientrare velocemente, ma qui stiamo lavorando soprattutto per farlo tornare bene e nel momento opportuno. Sono contento del suo approccio, ma Zaniolo tornerà in campo solo nelle migliori condizioni", le dichiarazioni del tecnico della Roma.