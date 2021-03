Zazzaroni e l'ipotesi playoff: "Pessima idea, protocollo va modificato e imposto per salvare la A"

vedi letture

Nei corridoi della Lega di Serie A c'è già chi, in virtù del dilagarsi del contagio dovuto alle varianti, ha prospettato l'ipotesi di fermare il campionato e affidarsi a playoff e playout per risolvere le contese. "Una pessima idea", secondo il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e quanto scritto sul fondo pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano: "C’è naturalmente chi sospetta che qualche “capo”, la cui squadra è al momento fuori obiettivo (corsa scudetto, zona Champions, salvezza) potrebbe addirittura marciarci (un déjà vu) incoraggiando un blocco temporaneo per risolverla eventualmente con i playoff e i playout. Mentre lo segnalo spero di non dare una pessima idea ai più disinvolti e allo stesso tempo mi appello al senso di responsabilità di tutti e venti, augurandomi che pensino al bene comune. In che modo? Imponendo il rispetto assoluto del protocollo. Un protocollo che, aggiungo, dovrebbe essere aggiornato per ridurre ulteriormente rischi vecchi e nuovi, da quello del contagio a quello delle Asl".