Zazzaroni su Lookman: "Ha dovuto forzare pubblicamente, l'Inter non ha fretta"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dal proprio profilo Instagram ha scritto la sua sul caso Ademola Lookman.

Questo ciò che scrive sulla questione, con il giocatore che oggi ha gettato benzina sul fuoco delle contese fra i due club: "In fondo Marotta aveva ragione quando interpretava il no all'offerta di 45 milioni come un'affermazione di incedibilità del giocatore (dopo l'uscita di Retegui)" - fa notare - "se oggi Lookman si è visto costretto a forzare pubblicamente la mano".

Poi aggiunge un dettaglio sull'esito della trattativa, spiegando che ad opporsi al buon esito della contesa c'è ancora un aspetto in particolare da considerare: "Il vero ostacolo ora è Stephen Pagliuca che insieme ad altri azionisti detiene il 55% dell'Atalanta. Ademollerà? L'Inter non ha fretta", scrive.