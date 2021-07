Zhang Sr lascia la guida di Suning.com: quali conseguenze? L'Inter può passare a Oaktree

Quali conseguenze avrà sull’Inter il ciclone che sta investendo Suning e la famiglia Zhang in Cina? Le difficoltà finanziarie del gruppo di Nanchino - scrive oggi il Corriere dello Sport - sono ormai ingestibili e, nonostante Inter e Suning siano due distinte catene di controllo, c'è il rischio che gli Zhang debbano vendere ancora molti asset: in primis - appunto - l'Inter, che verrebbe rilevata da Oaktree.

"Rotschild - aggiunge il quotidiano - ha ricevuto il mandato di rifinanziare 375 milioni di bond Inter Media in scadenza l'anno prossimo: operazione fattibile, perché le obbligazioni (in buona parte in mano a Oaktree) hanno a garanzia i diritti tv. Non è quindi escluso che Oaktree rifinanzi i bond per avere le mani più libere quando avrà il controllo del club, che dovrà intanto proseguire la rivoluzione dei costi per riportari i conti verso l'equilibrio".