Zlatan Ibrahimovic torna titolare in Serie A. E stasera sarà capitano: lo spoiler del Milan

Zlatan Ibrahimović titolare in Serie A, oltre un anno dopo l'ultima volta, avvenuta il 23 gennaio 2022 contro la Juventus. Dopo le numerose anticipazioni circolate negli ultimi giorni, arriva anche una sorta di conferma dal profilo ufficiale del Milan su Twitter. E non solo.

Ibra capitano. Il club rossonero, difatti, ha pubblicato l'immagine della maglia numero 11 del centravanti svedese, negli spogliatoi, a poche ore dalla gara contro l'Udinese. A corredo, una didascalia senza parole ma abbastanza chiara: due occhi e una grande C cerchiata. Sarebbe il simbolo del copyright, ma nei fatti conferma - così come il gagliardetto accanto alla maglia - che Ibra prenderà non solo il posto di Giroud, ma anche quello di Calabria, destinato con buone probabilità alla panchina.