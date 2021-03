Ag. Dionisi: "Federico ha sempre fatto scelte controcorrente. Ascoli? Vive per certe sfide"

Intervistato da Sportellate.it l’agente Roberto Ottaviani è tornato a parlare dell’addio di Federico Dionisi al Frosinone e della scelta di vestire la maglia di un Ascoli in lotta per non retrocedere: “Sulle scelte Federico è stato sempre controcorrente. Il Frosinone, quando Federico arrivò, era una società che saliva dalla serie C. Scegliemmo il Frosinone e anche in questo caso abbiamo avuto una buona intuizione in quanto nello stesso anno arrivò la Serie A. - continua Ottaviani - Federico è un uomo che ha bisogno di sfide. Ha preso una nuova strada e la situazione di Ascoli è complicatissima. Anche in questo caso la sua è stata un po' una sfida, coscienti che fosse difficile ma lui è adrenalinico e vive di queste cose".