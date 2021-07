Alessandria, ecco il nuovo portiere: vicino il prestito di Russo del Sassuolo

Nuova avventura per Alessandro Russo del Sassuolo, che dopo il prestito della scorsa stagione all'Entella giocherà ancora in Serie B, come riporta la Gazzetta di Modena. Secondo il quotidiano, infatti, l'estremo difensore classe 2001 dei neroverdi ha trovato l'accordo con l'Alessandria, ed è pronto a trasferirsi in Piemonte per la prossima stagione. Il giovane portiere verrà ceduto con la formula del prestito secco.