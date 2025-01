TMW Artistico verso l'addio alla Juve Stabia. E il Cosenza batte la concorrenza del Benevento

Colpo in attacco per il Cosenza, che sta tentando di rafforzare la rosa a disposizione di mister Massimiliano Alvini affinché la squadra possa raggiungere la salvezza tranquilla. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, i lupi calabresi avrebbero battuto la concorrenza del Benevento, assicurandosi così Gabriele Artistico, che dovrebbe arrivare in Calabria con la formula del prestito secco dalla Lazio, club che ne detiene il cartellino; prima, però, risoluzione anticipata del prestito con la Juve Stabia, dove ha militato in questa prima parte di stagione.

