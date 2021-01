Ascoli, Bidaoui il primo colpo in attacco. Piace anche Dionisi del Frosinone

L'Ascoli è pronto a rinforzare pesantemente la propria rosa in vista della seconda parte di stagione e in questi primi giorni di mercato è molto attivo sul fronte degli attaccanti. Il primo innesto in avanti dovrebbe essere Soufiane Biadauoi, fantasista classe '90 svincolato dopo l'esperienza allo Spezia nella passata stagione. Un giocatore duttile che può ricoprire più ruoli così come l'altro grande obiettivo del club marchigiano: Federico Dionisi del Frosinone. Lo riferisce Il Corriere Adriatico spiegando però che per il ciociaro non c'è ancora nulla di concreto.