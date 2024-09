Ufficiale SPAL, arriva un altro rinforzo in attacco. Bidaoui firma un contratto biennale

Lo avevamo anticipato, e adesso arriva anche l'ufficialità. Perché, con la nota che di seguito riportiamo integralmente, la SPAL "comunica di aver trovato l’accordo con il calciatore Soufiane Bidaoui che ha sottoscritto con il club biancazzurro un contratto biennale fino al 30.06.2026.

L’attaccante in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Crotone, Avellino e Ascoli. Con la sua nazionale, il Marocco, conta 5 gettoni in Under 23 e 4 match disputati con la selezione Olimpica.

Benvenuto a Ferrara Soufiane!".