Ascoli, blitz al Picchio Village del patron Pulcinelli. Colloquio con la squadra e il dg Ducci

La classifica, per l'Ascoli di Andrea Sottil recita 18° posto con 21 punti in 24 partite e la vittoria che manca da tre giornate. Così, per caricare l'ambiente in vista del trittico d'impegni di campionato che attendono i bianconeri contro Pordenone, Pisa e Virtus Entella, ieri al Picchio Village, centro sportivo dell'Ascoli, si è presentato il patron del club Massimo Pulcinelli. Il numero uno bianconero si è intrattenuto con la squadra nella palestra del plesso prima dell'inizio della seduta pomeridiana che poi ha seguito a bordo campo dialogando in maniera continuata con il dg Ducci.