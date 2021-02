Ascoli, Brosco: "La priorità è raggiungere la salvezza. Poi penseremo anche al futuro"

"In estate ci sono state tante voci e interessamenti nei miei confronti. Per un giocatore è sempre un attestato di stima, perché vuol dire che stai facendo bene, però sapevo che ero e sono un punto fermo dell'Ascoli e quindi ho vissuto il tutto con la massima tranquillità": esordisce così, dalle colonne del Corriere dello Sport, il difensore dell'Ascoli Riccardo Brosco.

Che parla poi della stagione attuale, anche in relaziona al suo futuro: "La priorità in questo momento, sia per la società sia per il sottoscritto, è il raggiungimento della salvezza. Per questo tutti i nostri sforzi e la nostra attenzione sono improntati a cogliere questo obiettivo. A fine anno ci siamo ripromessi con il direttore (sportivo, Ciro Polito, ndc) di metterci a tavolino e discutere del futuro".

Conclude: "Non pensiamo alla media punti, ma ad una partita alla volta, cercando di fare il massimo e di ottenere più punti possibili. Purtroppo avendo fatto un girone di andata “sotto tono” questo non ci consente di commettere errori".