Ascoli, con Ninkovic sarà addio. Le parti trattano la risoluzione del contratto

Potrebbe arrivare prima della fine della stagione, e del suo contratto, l’addio di Nikola Ninkovic all’Ascoli. Il serbo non rientra nei piani della società, neanche in vista degli ultimi mesi del campionato, e potrebbe essere lasciato andare per accasarsi subito altrove a costo zero. Secondo il Corriere Adriatico le parti starebbero cercando un accordo per la risoluzione del contratto.