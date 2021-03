Ascoli-Cremonese 0-0, le pagelle: Brosco un muro, ottima gara di Bianchetti

Ascoli-Cremonese 0-0

Ascoli

Leali 6,5 - Inizia la partita con un rinvio sbagliato, lo salva Brosco. Decisivo su Gaetano, si fa trovare pronto anche su Baez nella ripresa.

Pucino 6,5 - Sale in ritardo quando Buonaiuto si invola verso la porta, unico neo di una partita generosissima e in cui ha macinato chilometri sulla corsia di competenza senza conoscere fatica.

Avolontis 6 - Prova sufficiente al centro della difesa, senza sbavature.

Brosco 7 - Il migliore in campo in assoluto, dalle sue parti transita un cliente scomodo come Ciofani e il duello è davvero interessante. Un gigante nel gioco aereo, anticipa con un vero e proprio miracolo Valzania ormai pronto a calciare verso la porta vuota.

Kragl 6 - Senza infamia e senza lode, manca il guizzo su palla inattiva e talvolta è stranamente impreciso. Si fa preferire in fase difensiva.

Caligara 6,5 - Gaetano lo lascia sul posto con una grande giocata. Nonostante la giovane età non si abbatte e cresce minuto dopo minuto. Splendido un assist che Bidaoui sfrutta nel peggiore dei modi. (Dal 37’st Danzi sv).

Saric 6 - Sempre nel vivo del gioco, fin quando regge fisicamente delizia la platea con qualche giocata di gran classe.

Buchel 6 - Mezzo voto in meno perché perde banalmente un pallone a ridosso della propria area di rigore. Ma nel primo tempo è uno dei migliori, bravissimo quando ferma in scivolata un pericoloso contropiede dei lombardi.

Sabiri 6 - Stavolta si accende a intermittenza, ma dopo la sua sostituzione si è spenta la luce in casa Ascoli. Ha una grande occasione su punizione, colpisce la barriera. E per lui è certamente una stranezza. (Dal 15’st Cangiano 5 - Non ha fornito nessun contributo alla fase offensiva).

Bidaoui 5,5 - Sul giudizio complessivo pesa come un macigno l’errore a tu per tu con Carnesecchi che ha condizionato tutta la partita. Più semplice di un rigore. (Dal 15’st Parigini 5 - Non pervenuto, i palloni che tocca si contano sulle dita di una mano).

Bajic 5 - Da subentrante era stato decisivo contro Pescara e Venezia, oggi ha avuto la chance dal primo minuto ma ha avuto grosse difficoltà a cospetto dei centrali grigiorossi. (Dal 25’st Dionisi 5 - Era rimasto in panchina per un lieve problema fisico patito in settimana, è entrato a venti minuti dalla fine e non ha inciso. Visibilmente nervoso, becca un giallo per proteste che gli farà saltare la sfida decisiva di Cosenza. Errore imperdonabile per un calciatore della sua esperienza.

Cremonese

Carnesecchi 6 - Bidaouoi lo grazia, per il resto ordinaria amministrazione e una buona parata su Buchel. Prosegue la sua striscia di imbattibilità, non prende gol dal 14’ di Cremonese-Salernitana.

Valeri 5,5 - Non gioca una brutta partita, ma a volte tiene troppo palla e avvia ripartenze pericolose. Cerca gloria dalla distanza, la palla va in curva. (Dal 1’st Zortea 6 - Parte un po’ col freno a mano tirato e si fa ammonire, poi cresce nel finale e serve un gran pallone a Baez dopo una devastante azione personale).

Ravanelli 6 - Gara autoritaria al centro della difesa, sulle palle inattive a sfavore è padrone dell’area e non sbaglia nulla.

Bianchetti 6,5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, merita mezzo voto in più perché due volte si immola su Bajic prima di prendere in consegna, e con successo, un certo Federico Dionisi.

Fiordilino 6 - Grande spinta nella prima mezz’ora, poi si limita al compitino. E lo fa bene.

Bartolomei 6,5 - E’ stato uno dei colpi dell’intero mercato invernale, bravissima la società ad affidarsi ad un calciatore fantastico per la categoria. Parte mezzala, finisce mediano. I risultati sono sempre ottimi.

Valzania 6 - Con Pecchia sta ricoprendo tanti ruoli, finanche il trequartista per sfruttare gli inserimenti in area senza palla e la sua capacità di pressare alto. Per poco non trova il gol nel finale, ma Brosco salva tutto. (Dal 43’st Deli sv).

Castagnetti 6 - Negli occhi abbiamo ancora la magia di Chiavari, anche stasera ha provato il tiro dalla distanza ma è stato impreciso. Out all’intervallo per un problema muscolare. (Dal 1’st Gustafson 6 - Non si vede moltissimo, ma quando accelera conferma di essere tecnicamente valido).

Buonaiuto 5,5 - Non ha fatto una brutta partita ma non si può mettere la sufficienza a un attaccante che sbaglia un gol a porta vuota. Imperdonabile. (Dal 25’st Celar 5 - Impatto molle, mai al tiro e sempre anticipato).

Gaetano 6,5 - Ispira tutte le azioni offensive e scambia la posizione di continuo con Ciofani per non dare punti di riferimento. Solo Leali gli dice di no con un miracolo. Sostituito per infortunio. (Dal 1’st Baez 6 - Ci prova dalla distanza, ma Leali è attento).

Ciofani 6 - Gli manca il gol, ma il lavoro sporco che fa per la squadra è prezioso. Un paio di chance di testa non sfruttate a dovere e un duello intenso con Brosco.