Ascoli, da Ganz a Donis. Sottil dovrà valutare i giocatori che rientreranno dai prestiti

Simone Andrea Ganz, Lukas Spendlhofer e Christos Donis. Sono questi i tre giocatori più in vista che rientreranno ad Ascoli dopo il prestito della passata stagione e che dovranno essere valutati attentamente dal tecnico Andrea Sottil. A fare il punto della situazione è il Corriere Adriatico che spiega come per tutti e tre il futuro sia in bilico. Ganz, acquistato nel gennaio 2018 per più di un milione di euro, non si è mai ambientato nella piazza marchigiana, ma sia a Como sia a Mantova in Serie C si è ben disimpegnato. Il calciatore ha un contratto fino al 2022 così come il difensore Spendlhofer, che rientrerà dopo sei mesi all’Ihud Bnei Sakhnim, club israeliano dove ha collezionato 11 presenze. Altri due anni di contratto invece per il greco Donis, che rientrerà dopo sei mesi al VVV Venlo in Olanda (9 presenze e un gol). Per tutti e tre il futuro dipenderà dalle valutazioni che farà il tecnico.