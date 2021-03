Ascoli, Dionisi: "Non molliamo mai. Sottil ci aveva chiesto una gara da uomini"

Intervistato a margine della pesantissima vittoria del suo Ascoli sul Pescara, Federico Dionisi , attaccante dei marchigiani, ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Il nostro campionato parla per noi. Non molliamo e ce la giochiamo fino alla fine. I gol arrivano, perché giochiamo da squadra. Tutte le reti arrivano da schemi provati in allenamento. Ci siamo complicati la vita andando sotto, ma non abbiamo gettato la spugna. Dobbiamo migliorare perché possiamo fare meglio e vogliamo dimostrarlo. Abbiamo 9 partite per farlo. Siamo in lotta. Mancata ricognizione del campo? Sottil ci ha detto che era una partita importante, da affrontare da uomini. Abbiamo fatto gruppo e il gruppo ha vinto. Noi ci parliamo, dal più piccolo al più grande, ognuno dice la propria. Sfida a Ciofani? Nell’ultimo periodo ha fatto grandi cose. Sono contento per lui e sarà bello rincontrarlo”.