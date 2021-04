Ascoli, lotta per la salvezza. Pulcinelli: "Delle ultime 6, siamo quella che sta facendo meglio"

Ascoli, Cosenza, Reggiana, Pescara ed Entella: queste le ultime cinque classificate - almeno per il momento - in Serie B. Una lotta salvezza ancora apertissima, sia per quel che riguarda i playout che la salvezza diretta, ma la vittoria sul Monza, complici anche i risultati non esaltanti delle dirette concorrenti, ha fatto fare un bel balzo in avanti all'Ascoli, che da zona retrocessione si trova ora in "posizione privilegiata" per gli spareggi.

Patron Massimo Pulcinelli ci crede, come ha confermato dalle colonne del Corriere Adriatico, nell'intervento ripreso anche da tuttoascolicalcio.it: "Io ci credo, ma per arrivare al traguardo servirà lottare in ogni partita come se fosse la partita della vita, per tutti i 100 minuti. Sicuramente siamo la squadra più attrezzata e quella che sta facendo meglio delle ultime sei. Ma la differenza la fanno sempre la motivazione e l'atteggiamento mentale con i quali il gruppo affronta ogni gara".