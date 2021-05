Ascoli, nel mirino il Bologna: c'è da risolvere la situazione di Sarr, Corbo e Cangiano

vedi letture

Un Bologna che riflette sul futuro, a cominciare dai tanti giocatori quest'anno in prestito, che dovranno poi esser valutati. A cominciare dal terzetto finito ad Ascoli e composto dal portiere Mouhamadou Sarr, dal difensore Gabriele Corbo e dall'esterno offensivo Gianmarco Cangiano.

Come riferisce La Repubblica - ed. Bologna, i tre - che non hanno particolarmente entusiasmato nel campionato da poco andato in archivio - sono in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ma dal capoluogo marchigiano fanno sapere che sul da farsi non s’è ancora ragionato. Non resta quindi che attendere.