Ascoli, per l'attacco si guarda in casa Monza: piace il centravanti Gliozzi

Per rinforzare un attacco che perderà Riad Bajic l'Ascoli starebbe guardando in casa Monza dove è in uscita Ettore Gliozzi. Il classe '95 è rientrato dal prestito al Cosenza, dove ha giocato nell'ultima stagione collezionando 30 presenze con sette reti, ma non è destinato a restare in biancorosso. Per questo il club marchigiano starebbe pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo come riporta il Corriere Adriatico.