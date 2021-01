Ascoli, Pinna: "Arrivo con tanto spirito di rivalsa. Vogli rimettermi in gioco e trovare continuità"

Il neo terzino dell’Ascoli Simone Pinna ha parlato della sua nuova avventura e della voglia di rivalsa dopo l’infortunio che lo ha tenuto a lungo fermo nella prima parte di stagione: “L’Ascoli mi ha voluto fortemente e io avevo voglia di rimettermi in gioco dopo che l’infortunio che mi ha tenuto fuori fino ai primi di dicembre. Ora ho bisogno di continuità visto che nelle ultime tre stagioni ho giocato 30 partite all’anno. Arrivo qui con grande spirito di rivalsa e cercherò di metter e il mio spirito combattivo al servizio della squadra. Sono abituato a giocare a destra in una difesa a quattro, ma qualche volta sono stato impiegato a sinistra, come ad Empoli e all’occorrenza o in corso d’opera posso essere schierato anche in una difesa a cinque. - continua Pinna come si legge sul sito del club marchigiano - Conosco il figlio di Mister Sottil, so che il tecnico è un trascinatore, uno carismatico, che ti rende quanto tu gli dai, lo ricordo alla guida del Pescara. Conosco la piazza ascolana, è calda, i calciatori qui si sentono giocatori veri, è una piazza che ti forma sotto tutti i punti di vista. Inoltre la squadra è forte, non ha nulla in meno rispetto alle avversarie e lo ha dimostrato nelle ultime partite”.