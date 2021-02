Ascoli, Pulcinelli contro Ardemagni: "La prossima volta esulta, farai più bella figura"

Al presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli la sconfitta contro la Reggiana di ieri, arrivata a causa di un rigore dubbio conquistato e realizzato dall’ex bianconero Matteo Ardemagni, non è ancora andata giù. Così come, probabilmente, le parole dell’attaccante reggiano che ha spiegato di essere molto legato alla piazza marchigiana, motivo per cui non ha esultato dopo la sua prima rete con il club emiliano. In una stories su Instagram il numero uno bianconero ha postato il video del rigore lanciando una frecciata ad Ardemagni: “Complimenti...La prossima volta esulta, fai più bella figura”.