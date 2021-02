Reggiana, Ardemagni: "Finalmente il gol. Ascoli? È un po' casa mia, ma sono un professionista"

Matteo Ardemagni contro l’Ascoli ha trovato il suo primo gol con la maglia della Reggiana, un gol che serve a mettersi alle spalle le difficoltà e le amarezze della prima parte di stagione vissuta con la maglia del Frosinone: “Ho vissuto un anno travagliato fra Covid e Frosinone, mentre qui mi sono trovato subito molto bene e finalmente è arrivato anche il gol. Mi sono trovato bene con questo nuovo modulo perché ho avuto il supporto delle due mezze punte, ma non ho alcuna preferenza tattica, mi adatto a tutte le circostanze. - continua Ardemagni come riporta Tuttoreggiana.com - Sono particolarmente legato all’Ascoli e ad Ascoli che resta sempre un po' casa mia, ma sono un professionista e come tale mi batterò sempre per la maglia che indosso”.