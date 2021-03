Ascoli, Pulcinelli sulla salvezza: "Il nostro popolo ci incita in mille modi. Crediamoci"

“I nostri tifosi ci incitano in mille forme! Un popolo intero per cui dobbiamo crederci fino alla fine senza lasciare un centimetro. Questo gruppo sta lavorando tantissimo perché è unito e tutti insieme contiamo di raggiungere il nostro obiettivo”. Così sui proprio profili social il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha voluto caricare la squadra in vista del ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali con otto gare in cui la squadra bianconera dovrà giocarsi la permanenza in Serie B.