Ascoli, Quaranta: "Punto importante, sono vicino al rinnovo"

vedi letture

Le dichiarazioni di Quaranta dopo Ascoli-Chievo 0-0.

Il difensore dell’Ascoli Danilo Quaranta ha commentato ai canali ufficiali del club lo 0-0 ottenuto tra le mura amiche contro il Chievo.

Ormai sei un punto cardine della difesa: come cresce l’intesa con Brosco?

“Riccardo è uno dei migliori difensori della Serie B, giocare al suo fianco mi aiuta tantissimo. Sia in partita che negli allenamenti mi aiuta a crescere, dandomi i consigli giusti”.

Pensi che la squadra, al di là dei risultati, abbia intrapreso la strada giusta?

“Sì, oggi portiamo a casa un punto importante contro una squadra forte. Dobbiamo continuare così, perché stiamo facendo bene in quest’ultimo periodo”.

C’è il rammarico per non aver portato a casa l’intera posta?

“Il rammarico c’è, perché per come si era messa la partita la vittoria era alla nostra portata. Noi giochiamo sempre per vincere, ma oggi portiamo a casa un punto importante”.

Pensi che questo sia il momento più importante della tua carriera?

“Questo è il mio secondo anno in Serie B. Sto trovando continuità e devo continuare così”.

A che punto sei con il rinnovo del tuo contratto?

“Il discorso rinnovo lo lascio ai miei agenti, pensano loro a tutto. So che si sono incontrati con il direttore, a cui io ho dato subito la mia disponibilità al rinnovo. Penso che si chiuderà a breve: sono cresciuto qui e voglio continuare in bianconero”.