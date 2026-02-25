Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Top 11 del Girone B di Serie C: D'Uffizi lancia la sfida al Ravenna

Francesco Tomei
Luca Esposito
Oggi alle 07:05Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 28^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:
Pianese-Guidonia Montecelio 0-0
Gubbio-Arezzo 0-1
Livorno-Pineto 1-0
Torres-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Sambenedettese 1-0
Campobasso-Juventus Next Gen 2-1
Pontedera-Ascoli 1-3
Carpi-Bra 2-1
Ternana-Forlì 2-1
Riposa – Perugia

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-4-1:

Poluzzi (Ravenna): non era semplice scendere in campo dopo una pregressa inattività, a maggior ragione in un ruolo così delicato e al posto di Anacoura che era stato titolare inamovibile per tutta la stagione. Si fa trovare pronto quando chiamato in causa, lo premiamo perché ostenta da subito l’atteggiamento di un leader che guida la retroguardia e che gestisce con saggezza i momenti di difficoltà. Garanzia in chiave spareggi.
Coppolaro (Arezzo): a Salerno ha fatto fatica, con la maglia amaranto invece sta vivendo una seconda parte di stagione da protagonista. In tandem con Gigli riesce a contenere benissimo sia Minta sia Ghirardello, non era semplice non far rimpiangere l’assente Chiosa. Unico neo il giallo che gli farà saltare la prossima partita.
Solini (Ravenna): un paio di indecisioni in avvio, poi segna il gol che vale tre punti di platino e prende coraggio giganteggiando per tutto il secondo tempo a cospetto di un attacco sempre molto forte e fisico come quello della Samb. Promosso a pieni voti, che coppia con Esposito!
Zagnoni (Carpi): segna un gol facile facile da distanza ravvicinata e sfruttando una serie di rimpalli favorevoli, ma ha avuto comunque il merito di smarcarsi e di farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Ottima gara in marcatura su Sinani.
Zola (Vis Pesaro): non è un momento brillantissimo per la formazione di Stellone e lo 0-0 in trasferta sul campo di una Torres assetata di punti consente comunque di muovere la classifica. Bravo il difensore ospite che, in diverse occasioni, ha frenato sul nascere le ambizioni di Sorrentino e Di Stefano opponendosi alla grande e con i tempi giusti.
Esempio (Guidonia): la squadra di Ginestra manca l’appuntamento con la vittoria, ma vedere i suoi ragazzi in fase difensiva è sempre uno spettacolo per gli amanti della tattica. Organizzazione e compattezza stanno permettendo a questa matricola terribile di guadagnare la salvezza senza passare dagli spareggi e lui è ottimo interprete in un modulo equilibrato e adatto alle caratteristiche della rosa.
Agazzi (Campobasso): la vittoria arriva dalla panchina, visto che è l’esperto centrocampista a ristabilire la parità con una conclusione di rara potenza dal limite dell’area: il pallone tocca la traversa e poi finisce in fondo al sacco per la gioia dei tifosi di casa. Da menzionare anche Cristallo che, con un magnifico tiro a giro, completa la rimonta mandando al tappeto la Juventus NG.
Orellana (Ternana): tutti un po’ sorpresi quando Liverani decide di sostituirlo, visto che aveva disputato una partita di grandissimo spessore. Calciatore che sicuramente avrà tanto spazio da qui alla fine della stagione. Da un suo recupero nasce la rete di Pettinari, propizia anche il gol del raddoppio. Esce tra gli applausi.
Chierico (Arezzo): dopo qualche prestazione “normale”, riecco il calciatore di qualità assoluta che la tifoseria amaranto ha imparato ad amare e che Bucchi ha reputato da subito insostituibile nello scacchiere tattico. Bello l’assist con cui avvia l’azione che vale il gol di Pattarello.
Bonassi (Livorno): che partita per il numero 44 amaranto, l’uomo ovunque che sradica il pallone dai piedi degli avversari, ma che allo stesso tempo ha la qualità necessaria per servire a Di Carmine l’assist per l’1-0. Bravissimo anche a smarcare Dionisi e Luperini con intuizioni geniali. Determinante.
D’Uffizi (Ascoli): undicesimo gol in campionato per un calciatore che sta vivendo una stagione fantastica non solo dal punto di vista personale. Una spina nel fianco per la difesa del Pontedera, a tratti letteralmente imprendibile.
Francesco Tomei (Ascoli): la sua squadra è a ridosso della seconda posizione e sembrava impresa impossibile fino a qualche settimana fa. Il successo a Pontedera, scontato solo sulla carta, conferma che c’è una gran voglia di arrivare in B garantendosi il miglior piazzamento playoff.

