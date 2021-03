Ascoli, Sottil: "Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte". Prima convocazione per Charpentier

Il tecnico dell’Ascoli Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia: “C’è rammarico per la sfida contro l’Entella perché stavamo spingendo forte prima di restare in 10, ma è stata comunque una buona prestazione. Come dico sempre le partite vanno sempre vinte perché è quello l’obiettivo principale, ma a volte, quando non le perdi, possono arrivare dagli altri campi risultati favorevoli come nello scorso weekend. Venezia? Stanno disputando un ottimo campionato, hanno un ottimo collettivo e giocano bene a calcio, ci siamo però preparati in funzione delle loro caratteristiche e dobbiamo continuare a sfornare buone prestazioni. I ragazzi sono pronti e carichi, vivono l’importanza di queste ultime partite con serenità e lucidità. Le parole di Polito? Qui non gioca Sottil o solo i calciatori, ma tutti, lo staff medico-sanitario, la Società, i tifosi e la stampa. La compattezza è intesa come unità di intenti, finalizzata al remare tutti dalla stessa parte. - continua Sottil come si legge sul sito del club – Caligara c’è e rientra Saric, un giocatore importante in mezzo al campo. Perdo Buchel e Kragl, mi dispiace perché vorrei scegliere con maggiore difficoltà l’undici iniziale. Per domani le idee sono chiare, domani farò gli ultimi ragionamenti per schierare l’undici migliore”.

I convocati per la sfida contro il Venezia sono 24 con i due squalificati Buchel e Kragl che si aggiungono a Pucino e Stoian fra gli indisponibili. C’è la prima convocazione per Charpentier che vestirà la maglia numero 94. Questo l’elenco completo:

Portieri: Leali, Sarr, Venditti

Difensori: Avlonitis, Brosco, Corbo, D’Orazio, Ghazoini, Pinna, Quaranta

Centrocampisti: Caligara, Danzi, Eramo, Lico, Mosti, Sabiri, Saric

Attaccanti: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Dionisi, Parigini, Simeri