Ascoli, Sottil: "Ottima reazione da parte della squadra, spesso partiamo contratti"

Intervenuto in conferenza stampa, al termine di Ascoli-Venezia, il tecnico dei marchigiani Andrea Sottil ha così commentato il pareggio dello stadio Del Duca.

Sulla partita:

"Sapevamo di avere davanti un'ottima squadra, che gioca un buon calcio. Per l'ennesima volta siamo andati in svantaggio ed anche sotto di un uomo, ma c'è stata un'ottima reazione da parte della squadra che ci crede e sta sviluppando un buon calcio, è un punto guadagnato".

Sull'atteggiamento:



"Partiamo spesso contratti, sto lavorando parecchio su questo. Se non ci riesci poi l'avversario, che già di per se ha valore, prende ancor più coraggio - ammette il tecnico ex Catania e Livorno, come riportato da Picernotime -. Non dobbiamo essere timidi, tra primo e secondo tempo abbiamo fatto entrare Eramo per correggere dei movimenti che facevamo. Il gol preso mi ha fatto arrabbiare, perché conoscevamo quella situazione".