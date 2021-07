Ascoli, Sottil :"Ripartiamo con entusiasmo. Felice di avere Castorani e Collocolo in ritiro"

Il tecnico dell'Ascoli Andrea Sottil ha parlato quest'oggi al via del raduno della squadra in vista del prossimo campionato soffermandosi anche su alcuni neo arrivati: "Abbiamo grandissimo entusiasmo, ci siamo riposati, abbiamo avuto il tempo di rilassarci e oggi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare sul campo. Con il Direttore Lupo ci siamo subito messi a lavoro telefonicamente, anche in vacanza c’erano colloquio e sinergia continui. Ho voluto un pre ritiro per testare le condizioni dei ragazzi e fare visite e controlli di rito. Sabato ci sposteremo a Cascia, in una meravigliosa struttura che ho visionato personalmente col mio staff e il Direttore, una location bella dove lavorare con serenità. Saranno quindici giorni utili per forgiare la squadra. - conclude Sottil come si legge sul sito del club - Castorani? E’ una mezzala di rifornimento, ha realizzato 6 gol, è un ottimo profilo. Collocolo è un giocatore di volume, è un gran motore, sono contento che ci siano entrambi già dal ritiro".