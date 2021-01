Ascoli, Sottil: "Vittoria importantissima per la classifica, recuperati tanti punti"

Regalo di compleanno per Andrea Sottil con il successo in rimonta contro la Reggina, il tecnico dell'Ascoli ha commentato così la vittoria. "Non ci poteva essere regalo migliore di questa vittoria arrivata in rimonta. Sono contento per i ragazzi, sapevamo che oggi poteva essere una gara molto difficile. Chi ha iniziato la gara e chi è subentrato ha voluto a tutti i costi raggiungere il successo. Ho visto lo spirito che mi piace, chi è entrato ha cambiato la gara e si è fatto trovare pronto. La forza è tutta la rosa, chi entra spesso cambia le sorti della gara. E' una vittoria pesantissima per la classifica, abbiamo recuperato tanti punti alle concorrenti, ma anche autostima e consapevolezza della nostra forza".