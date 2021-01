Ascoli, Sottil: "Voglio cattiveria e qualità in campo". Convocati Simeri e D'Orazio

vedi letture

Il tecnico dell'Ascoli Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Chievo di domani soffermandosi anche sui nuovi arrivi dal mercato: “Contro il Cittadella i ragazzi non meritavano di perdere, l'ho detto a caldo e lo ribadisco dopo aver analizzato la partita. Ma ora dobbiamo archiviarla con la consapevolezza di aver incontrato una squadra forte e guardare avanti per la nostra strada. Contro il Chievo ci attende un'altra bella partita che ha qualità ed esperienza all'interno della rosa e noi dobbiamo continuare sulla strada della crescita cercando di fare una grande partita come l'abbiamo preparata con aggressività e cattiveria agonistica, ma anche cercando le giocate di qualità. - continua Sottil come si legge sul sito dell'Ascoli – Anche i nuovi sono a disposizione, questo è un periodo particolare, ma sono abituato a gestire gradualmente i nuovi. Pinna è pronto fisicamente, Stoian e Bidaoui, come avevo già detto, devono trovare la forma migliore, ma hanno lavorato bene in queste due settimane, quindi hanno più minuti nelle gambe. D’Orazio ha sempre giocato, quindi è pronto, ma si è allenato solo oggi, Simeri ha svolto due allenamenti. Sono contento di averli perché portano entusiasmo, qualità, esperienza, sono giocatori che abbiamo voluto, ma c’è il tempo di inserirsi, sono arrivati all’ultimo. Per me quello che conta è la squadra, la totalità del collettivo e non il singolo, è normale che c’è chi è più avanti e chi più indietro come forma fisica”.

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di domani pomeriggio con il Chievo. Prima convocazione per Bidaoui (n. 26), Simeri (n. 93) e D'Orazio (n. 3), presenti anche Tupta e Pierini. Indisponibile il solo Sabiri. Questa la lista completa:

PORTIERI: Bolletta, Leali, Sarr

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pinna, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Eramo, Gerbo, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Chiricò, Pierini, Simeri, Stoian, Tupta