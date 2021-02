Ascoli, Tupta nel mirino del Sion. Il dg De Gennaro: "Grosso lo conosce, vediamo"

Lubomir Tupta potrebbe ancora lasciare l'Ascoli. L'attaccante slovacco non rientra nei piani di Sottil e per questo si starebbe cercando una sistemazione all'estero per lui visto che ci sono ancora alcuni mercati aperti. Fra questi quello svizzero con il Sion di Fabio Grosso che sarebbe interessato a rinforzare l'attacco. Lo spiega il dg Marco De Gennaro ai microfoni di Calciohella.it: "Valutiamo nei prossimi giorni se fare ancora qualcosa, è un mercato complicato, come lo è per tutti. Il nostro allenatore conosce il giocatore e c’era stato anche un interesse nel mercato precedente. L’aveva avuto a Verona ed è un nome che era stato fatto a più riprese, anche recentemente. Vediamo se riusciamo a fare le uscite necessarie per muovere qualcosa, visto che non ci sono tanti mercati aperti”.