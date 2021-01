Ascoli, Tupta verso il ritorno all'Hellas. Poi Sion o Mantova per lo slovacco

Il futuro di Lubomir Tupta appare lontano dall’Ascoli, dove è in corso una vera e propria rivoluzione per andare alla caccia della salvezza. L’attaccante classe ‘98 farà ritorno all’Hellas Verona, proprietario del cartellino, che poi dovrebbe girarlo in prestito altrove per la seconda parte di stagione. Secondo Tuttoc.com lo slovacco piace molto al Mantova, club di proprietà di Maurizio Setti, che però dovrà battere la concorrenza degli svizzeri del Sion.