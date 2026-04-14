Avellino, D'Agostino: "Per lo stadio è tutto fermo. Ballardini? A fine stagione parleremo"

Presente a un evento elettorale in vista delle elezioni per il sindaco di Avellino, il presidente del club irpino Angelo D’Agostino si è soffermato a parlare anche del momento della squadra e del futuro: “Intanto mi aspetto una vittoria a Mantova. La salvezza non è un punto d’arrivo, ma sicuramente uno degli obiettivi che avevamo promesso. Dobbiamo giocarci le ultime quattro gare come stiamo ricominciando a fare e i ragazzi non devono accontentarsi. - prosegue il numero uno come riporta tuttoavellino.it - Sono ambiziosi e volenterosi di fare anche di più di quello che si sta facendo, sono qui fino a giugno e sanno che devono fare il massimo”.

Spazio poi al lavoro svolto dal tecnico Ballardini e sulla sua possibile conferma: “È una persona stimabilissima, oltre che competente. Riconferma? Pensiamo a queste quattro partite, poi faremo le nostre valutazioni insieme a lui”.

Infine spazio alla questione del nuovo stadio: “Credo che sia uno dei problemi più importanti per la città sportiva, prima bisogna costruire la casa altrimenti possiamo anche fare il massimo, ma poi ci saranno comunque problemi. Mi auguro che la prossima amministrazione tenga a cuore questo aspetto, al momento c'è umo stallo, il commissario ha bloccato tutto. Abbiamo fatto un progetto e speso già diversi milioni. Il progetto è fermo perché doveva andare avanti con l’amministrazione”.