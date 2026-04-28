Avellino, D'Agostino punta al rinnovo di Ballardini. Il tecnico, per ora, pensa solo al campo

Il futuro di Davide Ballardini ad Avellino è ancora tutto da definire, ma i presupposti per proseguire insieme ci sono. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente D’Agostino avrebbe già pronta una bozza di rinnovo fino al 2028, inserita all’interno di un progetto più ampio che punta alla promozione.

Arrivato il 18 febbraio, Ballardini ha impiegato poco più di due mesi per lasciare il segno, centrando la salvezza in Serie B e portando i biancoverdi fino alla zona playoff. Un impatto immediato che ha acceso l’entusiasmo della piazza e rafforzato la volontà del club di dare continuità al progetto tecnico.

L’attuale accordo dell’allenatore è in scadenza a giugno, ma tra le parti esiste un gentlemen agreement per discutere la prosecuzione del rapporto. Nonostante questo, Ballardini ha preferito dribblare ogni discorso legato al futuro, mantenendo il focus esclusivamente sul campo: “L’unico rumors che mi interessa è l’Empoli”, ha dichiarato, confermando la sua linea pragmatica.

La sensazione, però, è che al di là delle dichiarazioni di facciata, il dialogo tra le parti sia ben avviato. E dopo aver conquistato la fiducia di ambiente e società, Ballardini potrebbe presto diventare il punto fermo da cui ripartire per costruire le ambizioni future dell’Avellino.