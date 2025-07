Ufficiale Avellino, dopo la promozione arriva il rinnovo per Aiello: il ds ha firmato fino al 2028

vedi letture

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il direttore sportivo Mario Aiello.

Il dirigente biancoverde ha rinnovato per due ulteriori stagioni sportive il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2028.

Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".

Con questa nota la società irpina ha annunciato di aver prolungato il rapporto con l'uomo mercato artefice della promozione in Serie B nell'ultima stagione. Un rinnovo che conferma la stima della società nel confronto del dirigente e apre a quello che sembra poter essere un lungo ciclo per il consolidamento in cadetteria della squadra e per porre le basi di una crescita ulteriore.